الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة (فيديو)

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة.

وقالت وكالة "سما" الإخبارية أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على موقع القادسية غرب خانيونس.

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وأكدت أنه تم استهداف أرض زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد شهود عيان للوكالة أن "المقاومة تتصدى للطائرات الإسرائيلية في أجواء خانيونس بالمضادات الأرضية بعد شنها غارات على موقع غربي المدينة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ردا على إطلاق الصاروخ من غزة، أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشة تابعة لمنظمة حماس بمثابة موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ المنظمة في قطاع غزة، كما تعرض نفق تابع للمنظمة في جنوب قطاع غزة للهجوم في إطار جهود الإضرار بجهود تعاظم المنظمة".

المصدر: وكالة "سما" الإخبارية