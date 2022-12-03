عضو بمجلس الشيوخ المصري: الأزمة الأوكرانية ستستمر العام القادم

قال عضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد إن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى نقطة توازن قبل أسبوعين، بعد أن أظهر لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني، أن الحرب مؤلمة للعالم بأسره.

وفي حوار عبر قناة "النهار"، أضاف سعيد أن الأزمة وصلت إلى نقطة توازن، فروسيا، حسب سعبد، سيطرت على إقليم دونباس، بينما حظيت أوكرانيا بتعاطف عالمي".

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وقال إنه كان من الممكن أن تحدث صفقة، مستدركا أن روسيا شعرت أن تلك النقطة ليست التي ستتوقف عندها، ليخلص إلى الاستنتاج بأن "الحرب ستستمر للعام القادم، وأوكرانيا ترفع سقف تطلعاتها".

وأضاف: "كان هناك نوع من الاستجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل الأزمة"، وأنه تم بحث موضوعات تجعل الروس والأمريكيين يجلسون إلى التفاوض، مثل موضوع الأسلحة الاستراتيجية".

المصدر: "أخبار اليوم"