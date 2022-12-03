موسكو تحذر من انتقال المواجهة إلى الفضاء إن استمر الغرب في تجاهل التحذيرات الروسية

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن ضلوع الغرب في الأزمة الأوكرانية وتجاهله تحذيرات روسيا، قد يؤدي إلى انتقال المواجهة العسكرية إلى الفضاء.

وكتب سلوتسكي على "تلغرام": "يمكن للأقمار الصناعية التجارية المدنية التي تنفذ مهام قتالية بحتة أن تصبح أيضا أهدافا مشروعة لتدميرها الجوابي".

وأضاف: "حذرت وزارة الخارجية الروسية من ذلك مؤخرا، وإذا استمر الغرب في تجاهل التحذيرات الروسية، كما تجاهل مطالبنا الأمنية قبل انطلاق عمليتنا العسكرية في أوكرانيا، قد يؤدي ذلك إلى انتقال المواجهة العسكرية إلى الفضاء".

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وأشار إلى أن استخدام الغرب للأقمار الاصطناعية لنقل البيانات إلى القوات الأوكرانية ينتهك الاتفاقيات الدولية حول سلمية الفضاء.

وأضاف: "لدى وزارة الخارجية الروسية معلومات عن استخدام الغرب للأقمار الاصطناعية لنقل البيانات إلى القوات الأوكرانية، في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية لمنع عسكرة الفضاء".

المصدر: نوفوستي