"بوليتيكو" تكشف تفاصيل استعدادات غير مسبوقة لحلف "الناتو" لمواجهة حرب إلكترونية قادمة

اجتمع 150 من خبراء الأمن السيبراني من بلدان حلف الناتو في العاصمة الإستونية مؤخرا، في إطار الاستعداد للحرب الإلكترونية.

وذكر موقع "بوليتيكو" أن أكثر من 1000 متخصص في مجال الإنترنت من أعضاء الناتو وحلفائه في جميع أنحاء العالم شاركوا في تدريب هذا الأسبوع لاختبار وتعزيز الدفاعات الإلكترونية للحلف.

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وقال الموقع إن السيناريو أصبح واقعيا للغاية بالنسبة للدول الأعضاء في الناتو وحلفائها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصرح الكولونيل بيرند هانسن، رئيس فرع الفضاء الإلكتروني في قيادة حلف الناتو للتحول عن تأثير الصراع في أوكرانيا، بأن "هناك مستوى من الجدية المضافة. لم يعد الأمر خياليا بعد الآن.. لقد أصبح من الواضح تماما أن هذه الأشياء تحدث في الواقع".

من جهته، أكد الكولونيل بالبحرية الأمريكية تشارلز إليوت، أن النتائج سرية وتحت حراسة مشددة من قبل مسؤولي الناتو بسبب مخاوف أمنية واستخباراتية، مشيرا في السياق إلى أن الجميع نجحوا في التدريبات، ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل حول نقاط الضعف التي تم العثور عليها.

وتراقب القوات الإلكترونية التابعة لحلف الناتو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن كثب، لإيجاد طرق لمساعدة كييف ومنع اختراق البنية التحتية في الدول الأعضاء في الناتو.

وأشار موقع "بوليتيكو" إلى أن الصراع دفع بتمرين التحالف الإلكتروني السنوي لحلف الناتو إلى الأمام، حيث تعمل أكثر من 40 دولة عضوا وحلفاء ومنظمات أخرى معا للرد على الهجمات الإلكترونية المحاكية للواقع والتعافي منها على البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة والسفن.

المصدر: "بوليتيكو"