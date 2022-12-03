روما تتراجع عن تأميم أكبر مصفاة نفط روسية في إيطاليا

أعلن وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، عودة الحكومة عن قرار تأميم أكبر مصفاة نفط في البلاد تملكها شركة "لوك أويل" الروسية.

وقالت "بلومبيرغ" إن الحكومة الإيطالية مهدت الطريق أمام وضع المصفاة الاستراتيجية قيد الإدارة المؤقتة الخميس، في خطوة هيأت الأوضاع لاستحواذ مؤقت من جانب الدولة على مصفاة "إيساب" التي تشغلها "لوك أويل" في بريولو بصقلية.

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وكانت "إيساب" تعاني لتأمين تمويل قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن يبدأ في الخامس من ديسمبر الجاري.

وردا على سؤال من جانب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" حول ما إذا كانت المصفاة سوف تأمم، قال أورسو "بالطبع لا".

وصرح وزير الصناعة بأن الحكومة تتولى الإشراف المؤقت للمصفاة في ظل خيار تسليم الإدارة للشركات العامة التي تعمل في نفس القطاع "لضمان استمرار الإنتاج وبالتالي إمدادات الطاقة في البلاد".

وأضاف أورسو أن ملكية المصفاة يمكن أن تستمر في المحادثات للتنازل عنها للآخرين.

ويعطي القانون العاجل الذي أقرته حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الخميس، الضوء الأخضر للحكومة لوضع محطات الكهرباء وخطوط الأنابيب وغيرها من محطات الطاقة الأخرى قيد الإدارة المؤقتة لما يصل إلى عامين.

جدير بالذكر أن "إيساب" التي تشغلها "لوك أويل" هي واحدة من أكبر مصافي النفط في أوروبا، وتبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

المصدر: "بلومبيرغ"