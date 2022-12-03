ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع زيلينسكي وبوتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيته إجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون لصحيفة "لو باريزيان": "بالطبع، كما كنت أفعل دائما، يجب التحدث إلى الرئيس زيلينسكي أولا".

ويعتزم ماكرون أيضا إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قبل التحدث مع بوتين.

وأعلن ماكرون في وقت سابق نيته إجراء محادثات مع بوتين وبحث قضايا الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا، وقضايا أخرى.

المصدر: RT