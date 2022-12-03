رئيس الأركان الأمريكي يبحث مع قائد قوات كييف الوضع على جبهات القتال في أوكرانيا

أجرى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي محادثة هاتفية مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، بحثا فيها سير القتال على الجبهات بأوكرانيا، في ظل التقدم المستمر للجيش الروسي.

وأعلن الممثل الرسمي لأركان الجيش الأمريكي ديفيد بتلر، أن ميلي وزالوجني "تبادلا الآراء والتقييمات" حول الوضع في أوكرانيا.

وأعرب ميلي مؤخرا عن ثقته بأن الجيش الأوكراني لن يكون قادرا على إخراج القوات الروسية من أوكرانيا.

من جهته أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن روسيا لديها أسلحة مثيرة للإعجاب وجيش كبير، لا يمكن دحره.

المصدر: RT