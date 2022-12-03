رئيسة المفوضية الأوروبية تتلقى رد قاسيا على دعوتها إيرلندا لإمداد كييف بالسلاح

قال السياسي الإيرلندي مايكل ماكنمارا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن على الاتحاد الأوروبي تغيير خطابه العدائي تجاه روسيا، والبحث عن تسوية سلمية في أوكرانيا.

في خطابها خلال جلسة مشتركة للبرلمان عقدت في دبلن بمناسبة الذكرى الخمسين لعضوية الدول في الاتحاد الأوروبي، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية الحكومة الإيرلندية لدعم كييف وحكومة فلاديمير زيلينسكي.

وقال ماكنمارا ردا على خطاب فون دير لاين "من السهل تأجيج نيران الحروب، وكذلك من السهل نشر التعصب الوطني والقومي. لكن الصراعات نادرا ما تنتهي بالاستسلام غير المشروط. وإنما تتوقف بفضل أشخاص يأخذون على عاتقهم خوض مفاوضات مؤلمة ومضنية مع قوى يختلفون معها بشدة".

وأشار ماكنمارا إلى أن "الاتحاد الأوروبي تم إنشاؤه للحفاظ على السلام العالمي"، وطلب من فون دير لاين عدم الانحراف عن هذا المسار.

المصدر: نوفوستي