إيطاليا.. إضرابات واحتجاجات على توريد الأسلحة لأوكرانيا

شهدت العاصمة الإيطالية، روما، مظاهرة حاشدة احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا، التي انعكست على الإيطاليين وطالت معيشتهم.

وحملت المظاهرة شعار "اخفضوا البنادق، ارفعوا الأجور!".

وقال المنظمون إن عمال من مختلف مدن البلاد وصلوا إلى العاصمة خصيصا للمشاركة في المظاهرة، ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو 10 آلاف شخص.

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وشارك عمال النقل وبعض فئات موظفي الدولة، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمدارس. في إضراب في مدينة الأبينيني، بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز، لم يطرح منظمو الإضراب مطالب اقتصادية عديدة فقط.

وقال العمال في مناشدتهم: "دعونا نقول لا للحرب واقتصاد الحرب، وزيادة الإنفاق العسكري وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

وأصدرت الحكومة الإيطالية، الخميس الفائت، مرسوما يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، استمرارا لسياسة الحكومة السابقة.

ويمدد المرسوم حتى 31 ديسمبر 2023 السماح بـ"نقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي