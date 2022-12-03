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غانتس يعبر عن دعمه الكامل لضابط إسرائيلي قتل شابا فلسطينيا في حوارة من المسافة صفر

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غانتس يعبر عن دعمه الكامل لضابط إسرائيلي قتل شابا فلسطينيا في حوارة من المسافة صفر
AFP
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، دعمه الكامل للضابط الإسرائيلي الذي قتل شابا فلسطينيا في حوارة يوم الجمعة.

وقال في تغريدة: "أود أن أشيد بضابط الشرطة الذي حيد إرهابيا بالأمس.. إنني أدين بشدة محاولات عرض الحدث بشكل خاطئ".

وانتقد غانتس بيان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، حيث أكد أن ضابط الشرطة تصرف بحزم واحتراف.

وأضاف "الضابط الذي حيد الإرهابي وجميع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وجنود القوات الخاصة لديهم كامل الدعم لمواصلة العمل ضد الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين".

وأعرب المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط تور وينسلاند عن استنكاره الشديد لاعدام فلسطيني في حوارة.

وجاء في تغريدة له على "تويتر" أنه "صعق بهذا الحادث وأنه يدعو إلى إجراء تحقيق في حوادث كهذه بشكيل مستفيض كامل فوري".

وأكد وينسلاند ضرورة إلقاء المسؤولية على الضالعين.

ووثق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، وأعلن عن وفاة الشاب لاحقا.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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