تركيا.. حريق ضخم في 3 أماكن عمل بولاية أضنة

ذكرت إحدى وسائل الإعلام التركية أن حريقا ضخما اندلع في محافظة أضنة جنوب البلاد في ثلاثة أماكن عمل، مخلفا أضرارا جسيمة.

ويشار أن حريقا ضخما اندلع لسبب مجهول في منطقة جمال باشا التابعة لمقاطعة سيحان بولاية أضنة، حيث التهم الحريق 3 أماكن عمل على صف بعضها البعض في كل من متجر دراجات نارية و مطعم و متجر زهور.

وفور وقوع الحريق استدعى أحدهم فرق الإطفاء الى مكان الحادثة قبل تفاقم الحريق، وقد سيطرت رجال الإطفاء على الحريق بشكل كامل بعد عمل دام قرابة النصف ساعة.

وأجرت رجال الشرطة أبحاثها حول الحادثة لمعرفة سبب الحريق، كما تم إتخاذ شهادات السكان والعمال المجاورين.

وتبين أن عشرات الدراجات النارية في المتجر احترقت وتكبد صاحب مكان العمل خسارة تزيد عن 6 ملايين ليرة.

ولا تزال السلطات المختصة وأطقم العمل تستمر في العمل لتحديد السبب الدقيق للحريق.

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المصدر: تركيا بالعربي