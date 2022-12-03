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خبير: الجيش الألماني استنفد ذخائره في أوكرانيا واحتياطيه منها يكفيه للقتال يومين فقط

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خبير: الجيش الألماني استنفد ذخائره في أوكرانيا واحتياطيه منها يكفيه للقتال يومين فقط
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مجموعة من جنود جيش بلاده
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أشار الخبير الألماني أوليفر مودي، عبر "راديو تايمز" إلى نفاد مخزونات الجيش الألماني من الذخائر بعد ضخها لقوات كييف في أوكرانيا، وأن برلين بحاجة لـ20 مليار يورو لتعويض هذا الفاقد.

ولفت مودي إلى أن النزاع في أوكرانيا استنفد المستودعات في جميع أنحاء أوروبا، "لكن حجم المشكلة في ألمانيا سيكون أشد وقعا بسبب سياسة خفض تمويل الجيش الألماني المزمنة التي سبقت أزمة أوكرانيا".

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وأضاف أنه سيتعيّن على برلين إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار يورو لتعويض الفاقد في ترسانتها بما يلبي الحد الأدنى من متطلبات الجيش.

المصدر: نوفوستي

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