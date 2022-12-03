وزير دفاع بيلاروس: لا يمكن التنبؤ بالوضع على الحدود مع أوكرانيا

اعتبر وزير دفاع بيلاروس، فيكتور خرينين، أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يمكن التنبؤ به، مؤكدا أن القوات الروسية والبيلاروسية تسيطر بالكامل على الحدود.

وقال خرينين لقناة ONT التلفزيونية: "الوضع اليوم لا يمكن التنبؤ به. بالطبع يمكن أن يحدث كل شيء، لكنه تحت السيطرة، ونحن نراقبه عن كثب، ونتخذ مجموعة من الإجراءات، لذلك لا داعي للقلق الآن".

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وأكد أن بيلاروس ترى "مجموعة من الإجراءات للاستعداد المبكر للحرب" من جانب الناتو على الجناح الشرقي.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات التي على أساسها نستخلص النتائج، فإن تلك التحضيرات تستغرق سنوات ولا يوجد تحضير مباشر.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم خلال محادثاته مع خرينين، أن علاقات التحالف الروسية البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروس.

المصدر: إنترفاكس