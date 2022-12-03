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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع
AP
قطاع غزة
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دوت صفارات الإنذار مساء السبت في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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