صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

دوت صفارات الإنذار مساء السبت في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية".

Following the report regarding sirens sounded in open areas, one rocket was fired from the Gaza Strip toward Israeli territory.



No interceptors were launched. — Israel Defense Forces (@IDF) December 3, 2022

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأنه سُمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية