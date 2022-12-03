أوكرانيون على "تويتر" يسخرون من نائب برلماني سابق نشر صورة له بالزي العسكري

انتقد الأوكرانيون على موقع "تويتر" النائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ لياشكو، بعد نشره صورة له بالزي العسكري ويحمل رشاش.

وأشار لياشكو على "تويتر" في تعليقه على صورته إلى أنه بلغ اليوم خمسين عاما.

وانتقد أحد المستخدمين معلقا: "إنهم لا يحتقرون أي شيء، فقط للترويج لأنفسهم".

وأضاف آخر: "مثل هذه العلاقات العامة لم تنجح لفترة طويلة، أنت فقط تجعل الناس يضحكون".

وأوضح أوكراني للمستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية: "هذا ليس جنديا، إنه مهرج سياسي يحاول خلق مظهر على الأقل من نوع ما من النشاط".

وأضاف: "أتفهم أنهم لا يطلقون النار في كييف، لكنك على الأقل تلطخ بدلتك بالطين لا غير".

ولا يزال لياشكو يقوم بالأفعال الغريبة غير العادية في البرلمان الأوكراني، حيث كان نائبا، فمثلا في إحدى الجلسات البرلمانية في عام 2011، صعد إلى المنصة بكيس من الأرض وبدأ في أكله، أيضا، قام السياسي بجلب الأبقار مرارا وتكرارا إلى مباني حكومية.

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المصدر: نوفوستي