سلطات كييف تفتح تحقيقا بعد نشر صور لسيارة نائب رئيس مكتب زيلينسكي الفارهة على الإنترنت (صورة)

فتحت الشرطة الأوكرانية قضية جنائية على خلفية انتشار صور كاميرات مراقبة مرور التقطت نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريل تيموشينكو، وهو يقود سيارة فارهة من طراز Porsche Taycan.

وقالت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" نقلا عن مصادر في الشرطة أن قسم التحقيق في الجرائم الخطيرة التابع للشرطة الوطنية في كييف يجري تحقيقا في ملابسات النسخ غير المصرح به لمعلومات من نظام كاميرات المراقبة.

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وأفادت الصحيفة بأنه بناء على مسار السيارة والصور من الشبكات الاجتماعية لتيموشينكو، يعيش المسؤول في مجمع للنخبة بالقرب من كييف في "مجمع المليونيرات الأوكرانيين".

المصدر: نوفوستي