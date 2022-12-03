لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا مستعدتان لصد أي عدوان يدا واحدة وجيشا واحدا

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين البيلاروس والروس يتدربون يدا واحدة، وجيشا واحدا لصد أي عدوان على اتحاد روسيا وبيلاروس.

وقال لوكاشينكو مخاطبا شويغو الذي وصل إلى بيلاروس لتفقد القوات الروسية هناك: "أعتقد أن وزير الدفاع البيلاروسي قد أخبركم عن الوضع في بيلاروس، وحول الإعداد والتنسيق القتالي لقوات البلدين في بيلاروس... نحن جادون في ذلك".

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وأضاف: ضباطنا وضباطكم يجهزون الرجال ويدربون جنودن البلدين الشقيقين... ولهذا السبب يمكن لصفوفنا الأولى، المدافعون عن دولة الاتحاد صد أي عدوان إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أنه يتم تلبية جميع المتطلبات بدءا من مستلزمات الإسعافات الأولية، وصولا إلى الزي العسكري والأسلحة.

وأضاف: "لا فرق هنا... نحن، نستعد اليوم مجموعة واحدة، وجيشا واحدا، والجميع يدركون ذلك... لا نخفي شيئا ومن المستحيل إخفاء أي شيء في عالم اليوم".

وشدد على أن كل شيء يسير "على النحو المتفق عليه مع الرئيس الروسي".

وتابع: "أنتم على دراية، بل تنفذون هذه المهام بالتعاون مع وزارة دفاعنا ونحن نفي بخططنا على هذا الصعيد".

المصدر: نوفوستي