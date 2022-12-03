الاتحاد الأوروبي يتوعد السفن الناقلة للنفط الروسي بأعلى من السعر المحدد بالعقوبات

حظر الاتحاد الأوروبي على شركاته تأمين الناقلات التي تحمل النفط الروسي المشترى بسعر أعلى من 60 دولارا، على أن يسري الحظر اعتبارا من تاريخ تفريغ الناقلات حمولاتها في البلد المستورد.

وجاء في بيان عن المفوضية الأوروبية اليوم السبت: "إذا كانت الناقلة التي ترفع علم دولة لا تدعم قرار مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار النفط الروسي وتحمل النفط أو مشتقاته من روسيا بعد شرائه بسعر أعلى من الحد الأقصى المسموح، يحظر على شركات الاتحاد الأوروبي تمويل خدمة هذه الناقلة والتأمين عليها وصيانتها خلال 90 يوما من تاريخ تفريغ حمولتها في البلد المشتري للنفط الذي كانت تحمله، تحت طائلة الغرامات والعقوبات الأوروبية".

المصدر: تاس