لوكاشينكو: العملية الروسية في أوكرانيا لن تتوقف حتى تحقق أهدافها

أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن كييف وحلفاءها غير مستعدين لمفاوضة روسيا وسيقاتلون حتى النهاية، ما يعني استمرار العملية الروسية.

وقال: "هم يرون كيف تتواصل الحرب. حسنا.. لن تتوقف العملية العسكرية الروسية إذا".

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وأشار إلى أن معارضي روسيا ليسوا على عجلة من أمرهم للتفاوض.

وأضاف: "إذا كانوا يريدون القتال حتى النهاية، سواء الأوكرانيون، أو البولنديون، أو حتى المرتزقة، فهذا شأنهم، وهذا حقهم".

وشدد على أنه "حتى الآن، لا أرى أنا ووكالات استخباراتنا أنهم مستعدون لمفاوضات كاملة أو إنسانية".

وأكد شويغو، خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، أن علاقات التحالف الروسية البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروس.

المصدر: تاس