دعا السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، باريس إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على خلفية السياسة الشمولية التي تتبعها بروكسل، والمفوضية الأوروبية.

وكتب فيليبو على تويتر "الاتحاد الأوروبي يهدد بحرمان المجر من 13 مليار يورو، ويخاطر بإغراقها في أزمة حادة. وراء الذرائع التي تسوقها بروكسل يكمن السبب الحقيقي في أن المجر لا تتفق مع أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية بشأن ضرورة تقديم دعم كامل لزيلينسكي. مضيفا "الاتحاد الأوروبي شمولي، يجب أن نتركه!".

في سبتمبر، ذكرت بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية قد تقدم توصية للاتحاد الأوروبي بخفض التمويل للمجر بسبب "الرشوة المنتشرة على نطاق واسع" في البلاد.

المصدر: RT