غضب إسرائيلي من مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، أن مسؤولين إسرائيليين كبارا أعربوا عن غضبهم من تغريدة مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، حول استشهاد الفلسطيني عمار مفلح في نابلس.

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وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد اعتبر المسؤولون أن تغريدة وينسلاند منحازة ولا تعكس الواقع على الأرض.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط تور وينسلاند عن استنكاره الشديد لاعدام فلسطيني في حوارة.

وجاء في تغريدة له على "تويتر" أنه "صعق بهذا الحادث وأنه يدعو إلى إجراء تحقيق في حوادث كهذه بشكيل مستفيض كامل فوري".

وأكد وينسلاند ضرورة إلقاء المسؤولية على الضالعين.

Horrified by today’s killing of a Palestinian man, Ammar Mifleh, during a scuffle with an Israeli soldier near Huwarra in the o. West Bank. My heartfelt condolences to his bereaved family. Such incidents must be fully & promptly investigated, & those responsible held accountable. — Tor Wennesland (@TWennesland) December 2, 2022

ووثق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، وأعلن عن وفاة الشاب لاحقا.

DO NOT LOOK AWAY FROM THIS VIDEO. EXECUTION FROM POINT BLANK RANGE. THIS IS THE ISRAEL THAT THE WORLD DOES NOT WANT YOU TO SEE. 🤬 pic.twitter.com/ePELGkU58O — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) December 2, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية