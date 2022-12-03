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غضب إسرائيلي من مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط

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غضب إسرائيلي من مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي - أرشيف -
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ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، أن مسؤولين إسرائيليين كبارا أعربوا عن غضبهم من تغريدة مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، حول استشهاد الفلسطيني عمار مفلح في نابلس.

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وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد اعتبر المسؤولون أن تغريدة وينسلاند منحازة ولا تعكس الواقع على الأرض.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط تور وينسلاند عن استنكاره الشديد لاعدام فلسطيني في حوارة.

وجاء في تغريدة له على "تويتر" أنه "صعق بهذا الحادث وأنه يدعو إلى إجراء تحقيق في حوادث كهذه بشكيل مستفيض كامل فوري".

وأكد وينسلاند ضرورة إلقاء المسؤولية على الضالعين.

ووثق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، وأعلن عن وفاة الشاب لاحقا.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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