ماكرون يكشف عن الخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها فرنسا في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن هناك خطوطا حمراء فيما يتعلق بهذا الأمر لن تتجاوزها باريس أبدا.

وقال ماكرون في مقابلة مع TF1: "لن نضعف أبدا إمكانياتنا العسكرية، وإمكانياتنا جيشنا في الدفاع عن الأراضي الوطنية، وإمكانياتنا جنودنا أبدا". وهو ما يعتبر الخط الأحمر الأول.

وأضاف أن الخط الأحمر الثاني هو توريد الأسلحة، التي يمكن أن تزج فرنسا بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن باريس لن تزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

المصدر: RT