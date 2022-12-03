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حزب الشعب الأوروبي: ألمانيا غير قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين الأوكرانيين

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حزب الشعب الأوروبي: ألمانيا غير قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين الأوكرانيين
Reuters
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صرح عضو البرلمان الألماني عن حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، بأن بلاده غير مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين الأوكرانيين خلال فصل الشتاء.

وأضاف فيبر، أن عددا كبيرا من الأوكرانيين، سيلجأون إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال فصل الشتاء، وأن مراكز الاستقبال في ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والنمسا، مكتظة.

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وأشار إلى أن ألمانيا ستضطر لفتح المزيد من الصالات الرياضية، والحد من الأنشطة المدرسية لاستقبال هؤلاء اللاجئين، ما يتعذر عليها فعله.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

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