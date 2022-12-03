السعودية تستنكر الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابل

دانت الخارجية السعودية الهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان في العاصمة الأفغانية كابل، و"المحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية".

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربة عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن تفجيرا انتحاريا وقع الأربعاء الماضي غرب باكستان، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

المصدر: واس