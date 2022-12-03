إعلام: اتفاق أردني نرويجي على التعاون في الهيدروجين والطاقة المتجددة والنفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن اتفاق الأردن والنرويج على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بمجالات الهيدروجن الأخضروالطاقة المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال الخرابشة عقب عودته من النرويج، في ختام زيارة قام بها وفد أردني ضم أيضا وزير البيئة معاوية الردايدة وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني، بحث خلالها الوفد مع مسؤولين نرويجيين اليات تنفيذ برامج تعاون مشترك لتحقيق اهداف القطاعات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها والاستدامة إضافة إلى جعل الاردن مركزا اقليميا لتصدير الطاقة الخضراء.

وأشار الخرابشة الى لقاء جمع الوفد الأردني بوزير البترول والطاقة النرويجي تاريه اوسلاند ناقش خلاله الجانبان الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون خاصة في مجال البنية التحتية للقطاع والعمل المشترك بهدف إعداد مشروع للربط الكهربائي بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مع الدول الأوروبية للتمكن من تزويدها بالطاقة الخضراء بكلف منخفضة نسبيا.

ووفق الخرابشة تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة حاليا لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مما يسهم في تحقيق التزامات الدول بتخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة آثار التغير المناخي.

وقال الخرابشة إنه تم استعرض الاجراءات التي اتخذها قطاع الطاقة الأردني فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والدراسات التي يتم العمل على تنفيذها حاليا من حيث تطوير الشبكة الكهربائية ودراسات التخزين الكهربائي والتحول نحو الشبكات الذكية، وذلك بهدف استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وصولا الى 50% بحلول عام 2030 اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

ولدى لقاء وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي اسبن بارث ايدي عرض وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة آثار التغير المناخي في الآردن كسياسة التغير المناخي ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي تتضمن رفع التزام الآردن لتخفيض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.

وأكد الوفد أهمية المبادرة التي اطلقها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال مؤتمر الاطراف للتغير المناخي COP27 (مترابطة اللاجئين والمناخ) بهدف الحصول على دعم النرويج لهذه المبادرة.

والتقى الوفد خلال الزيارة رئيس بلدية أوسلو ريموند جونسن واطلع على الاجراءات المتخذة بهدف تخفيض الانبعاثات وخفض كلف الطاقة، وتم استعراض الاجراءات التي اتخذها الأردن لخفض كلف الطاقة على البلديات وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في هذا المجال.

المصدر: عمون