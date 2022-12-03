"ديلي ميل": موجة استياء كبيرة تعم الشارع البريطاني بسبب شروط بايدن للتفاوض حول الأزمة الأوكرانية

انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بحدة شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتفاوض مع روسيا حول الأزمة أوكرانيا.

وكتب أحد القراء قائلا: "على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن يتوقف عن إضاعة وقته على بايدن".

وعلق آخر قائلا: "إن نهج بايدن في إملاء شروط غير مقبولة لموسكو، يحول المفاوضات إلى مهزلة".

وأضاف آخر: "الرئيس الأمريكي لا يريد السلام في أوكرانيا، وحتى النازي الجديد العنيد يرى ذلك".

وكتبت أخرى: "على بايدن أن يتوصل لاتفاق سلمي، ويتوقف عن عجرفته ومحاولة فرض رأيه بالقوة، فاستمراره على هذا النهج يؤكد انعدام رغبته في التفاوض وإنهاء الأزمة الأوكرانية، التي تدعمها واشنطن منذ العام 2014".

وفي اليوم السابق، صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه لا ينوي التواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واشترط قبول المفاوضات فقط إن قبل بوتين إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانيه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بايدن يتعمد فرض شروط مرفوضة بالنسبة لروسيا لبدء المفاوضات.

وأضاف، أن رفض واشنطن الاعتراف بانضمام المناطق الأربع المحررة إلى روسيا، يعقد عملية البحث عن أرضية مشتركة للتفاوض.

المصدر: نوفوستي