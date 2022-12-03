"هذا الطائر سيطير وفقا للقواعد الأوروبية".. الاتحاد الأوروبي يهدد مجددا بحظر "تويتر"

جدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون تهديده بحظر "تويتر" في أراضي الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم المنصة بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإشراف على المحتوى.

وقال بريتون في مقابلة أجرتها معه مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية ونشرت اليوم السبت: "نتابع تويتر عن كثب منذ أن استحوذه (رجل الأعمال والملياردير الأمريكي) إيلون ماسك. ويمكنني أن أؤكد لكم أن الطائر سيطير وفقا للقواعد الأوروبية".

وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه التقى ماسك في تكساس عندما كان لا يزال يفكر في شراء شبكة التواصل الاجتماعي، وقال بريتون: "أخبرته على وجه التحديد بما هي المعايير التي ستنطبق على المنصة. وقال إنها جيدة بالنسبة له".

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وتابع: "قبل عيد الميلاد سنعقد اجتماعا آخر"، وأضاف محذرا "من الواضح أنه إذا لم يلتزم تويتر بالقواعد، فيمكننا تغريمه. وإذا استمر في انتهاك القواعد، فيمكننا إغلاق المنصة في أوروبا".

وقال "لا ينبغي أن تكون هناك أي أوهام: سنفعل ذلك إذا لزم الأمر".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلت عن مصادرها أن بريتون وماسك عقدا محادثة عبر الفيديو الأربعاء، حيث قال المفوض الأوروبي إنه يجب على "تويتر" أن يلتزم بلائحة للقواعد، بما في ذلك التخلي عن النهج "التعسفي" في إعادة حسابات المستخدمين المحظورة والسعي "على نحو عدواني" وراء المعلومات المضللة، والموافقة على "تدقيق مستقل شامل" للمنصة بحلول العام المقبل، وإلا فإن "تويتر" يخاطر بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.

المصدر: "تاس"