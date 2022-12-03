منظمة شنغهاي للتعاون: يجب التصدي لمحاولات التدخل الخارجي

قال يريك أشيموف نائب أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون، إنه يجب على الدول الأعضاء في المنظمة تعزيز الثقة المتبادلة والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي.

وأضاف في كلمته عبر الفيديو في المنتدى رفيع المستوى لمنظمة شنغهاي للتعاون: "من المهم تعزيز وتقوية الثقة في بعضنا البعض، والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي بحزم، وتعزيز عملية زيادة عدد البلدان التي تتكون منها المنظمة، وتوسيع الاتصالات والتعاون الدولي. وفي سياق التعاون في المجال الأمني​​، من المهم إنشاء خط دفاع قوي، وتحسين فعالية آليات التعاون في هذا المجال، والمساهمة في حل المشكلة الأفغانية".

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وشدد على أن الوضع الدولي، يشهد في الوقت الراهن، تغيرات عميقة ومعقدة للغاية.

وقال: "في سياق دخول منظمة شنغهاي للتعاون عقدها الثالث من النشاط تفكر جميع البلدان المشاركة بالمنظمة في كيفية مواصلة السير وفق النموذج الإيجابي الذي تبلور في السنوات الأخيرة، والاستجابة بفعالية للتهديدات والتحديات الجديدة، ومواصلة الحفاظ على السلام والأمن، وكذلك دعم التنمية والازدهار. في ظل هذه الظروف، تعتبر الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمواجهة التحديات، تتلخص في تعزيز التعاون فيما بينها وتحفيز عوامل التنمية في بلدانها. اليوم يجب علينا تنفيذ مهمة حيوية جدا وهي التطبيق العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون وتحويلها إلى نتائج ملموسة".

المصدر: تاس