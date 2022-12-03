أكثر من مليون شخص من 15 دولة يشاهدون مؤتمر التأثير العالمي لعام 2022

اجتمع في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لـ "روساتوم"، أكثر من 30 خبيرًا من 20 دولة في مؤتمر "التأثير العالمي" في نيجني نوفغورود

لمناقشة المشكلات والاتجاهات والتحديات والفرص الجديدة في التعليم في السنوات القادمة.

ويشارك في الفعاليات خبراء تعليم من الهند والصين وروسيا وتركيا والإمارات وعمان وأرمينيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا والبرازيل وفيتنام، ومصر، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا.

وافتتح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية، المؤتمر الدولي للتأثير العالمي 2022، قائلا: "هذه هي المرة الثالثة التي نجتمع فيها في مؤتمر التأثير العالمي وفي كل مرة نرتقي بمستوى جودة الحديث والاستنتاجات والقرارات. موضوع فعاليات هذا العام هو "التعليم إكس".. محفز للمستقبل".

وأضاف ليخاتشوف: "في مؤتمر التأثير 2022 نتحدث ليس فقط عن التعليم كعملية تعلم، ولكن أيضًا عن التعليم باعتباره تكوين شخص يكتسب المعرفة لا لتوسيع آفاقه، ولكن لتطبيقها لصالح شعبه وبلاده".

وأشار غليب نيكيتين، حاكم منطقة نيجني نوفغورود، إلى أهمية اختيار نيجني نوفغورود كمدينة مضيفة لمؤتمر التأثير العالمي لعام 2022.

قال نيكيتين، في خطابه أمام المشاركين في المؤتمر: "تتمتع نيجني نوفغورود بتاريخ غني وإمكانيات علمية وتقنية كبيرة. سيؤدي افتتاح حرم جامعي جديد لجامعة روساتوم التجارية وأكاديمية ماياكا - في نيجني نوفغورود إلى رفع مكانة المهن الهندسية بين الشباب وتوفير فرص إضافية للطلاب وأطفال المدارس والمهنيين للتفاعل وتبادل المعرفة ".

وفي ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر، أشار راشد علوش، مسؤول حقوق الإنسان في البرنامج المشترك للاتحاد الروسي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أهمية الحصول على تعليم جيد.

وقال علوش: "في الوقت الحاضر، يعد التعليم الجيد قضية أساسية، لأنها لحظة حاسمة لبناء المستقبل. هناك 1.8 مليار شاب في العالم - وهو أكبر رقم في تاريخ البشرية".

استمر المؤتمر الدولي بجلسة عامة بعنوان "التواصل مع الإنسانية: الفن والعلم والأعمال".

وحضرت المناقشة زيلفيرا تريغولوفا، مديرة معرض تريتياكوف، والبروفيسور سيرغي فيلونوفيتش، رئيس المدرسة العليا للأعمال في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية.

وناقش الخبراء كيفية تحول الثقافة والفن في عصر التغيير، وما هو مسار التطور الذي يتبعه العلم المعاصر، واستجابة الشركات لظهور الضرورات الجديدة.

وعلق سيرغي فيلونوفيتش بالقول: "أرى اتجاهين رئيسيين في التعليم. الأول هو حاجة الناس للتعلم مدى الحياة. والاتجاه الثاني، الذي أشعر بالقلق بشأنه، هو إضفاء الطابع العملي على التعليم، عندما تكون هناك رغبة في توجيه الشباب مبكرًا إلى مرحلة تعليمية رفيعة.

ووفقًا له، فإن العالم والمهن تتغير بسرعة كبيرة الآن، لذا يجب على نظام التعليم أن يأخذ ذلك في الاعتبار.

كما أشارت زيلفيرا تريغولوفا بدورها إلى أهمية تنمية الإبداع لدى الشباب، قائلة: "من خلال المعارض والبرامج التعليمية والصفوف الرئيسية نعطي دفعة لتنمية الإبداع. والشباب الذين يستوعبون هذه الممارسة سيكونون مبدعين في مهنهم".

في جلسة نقاش عامة بعنوان The Corporate Jedi: اتجاهات الموارد البشرية [العدالة - الإنصاف - التنوع - والشمول]، أشارت تاتيانا تيرينتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، إلى أن واحدة من أصعب الوظائف في التعليم هي من المعلم.

وقالت في إجابتها لسؤال حول المهن المهمة اليوم: “من المهم للغاية أن تصبح صديقًا لطلابك حتى يأتوا في الوقت المناسب ويتبادلوا المشاكل والشكوك. من الضروري الحفاظ على المواهب الشابة للمستقبل حتى يشعروا بقوتهم الداخلية".

وأيضًا كجزء من المؤتمر، قدم أعضاء Impact Team 2050، وهو مجلس استشاري للشباب للمدير العام لـ "روساتوم" تقريرًا تحليليًا لـ"التعليم إكس" وشاركوا في حلقات نقاش كمشاركين ومنسقين.

تطلب إعداد تقرير "التعليم إكس" من الفريق إجراء بعض الأبحاث المكثفة للغاية، بما في ذلك إجراء استطلاعات الرأي الاجتماعية بين الشباب في البلدان الأصلية لأعضاء الفريق.

وبالتالي، ووفقًا للمسح، فإن أفضل طريقة للوصول إلى الشباب هي عبر المنصات الرقمية. 54٪ من جيل الشباب يحصلون على أخبارهم من خلال الشبكات الاجتماعية، و15٪ يقرأون وسائل الإعلام الشبابية، بينما يفضل 8٪ فقط وسائل الإعلام التقليدية.

ويعتقد 81٪ من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي تمنح جيلهم صوتًا، في حين ذكر أكثر من 63٪ من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح لهم أيضًا بالتأثير على القضايا البيئية والمجتمعية.

كحدث جانبي لمؤتمر التأثير، كان هناك أيضًا حفل توزيع جوائز للفائزين في مسابقة الطلاب الدولية "الابتكارات في التعليم"، التي نظمتها أكاديمية الشركات في روساتوم بالتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية. وهي مسابقة فيدرالية لمشاريع في مجال التعليم والتكنولوجيا، حيث يمكن لمؤلفين فرديين أو فرق من 2 إلى 6 أشخاص المشاركة.

ويتم تحديد الفائزين في مسابقة الابتكار في التعليم 2022 في المؤتمر في الوقت الفعلي أثناء عرض الفائزين العشرة النهائيين الذين تم اختيارهم مسبقًا من قبل لجنة تحكيم خبراء دولية.

وتلقت مسابقة 2022 أكثر من 400 طلب من 19 دولة، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل وإندونيسيا وماليزيا ودول أخرى.

يعقد المؤتمر الدولي لعام 2022 في الحرم الجامعي الجديد لجامعة روساتوم للشركات، وأكاديمية ماياك في ساخاروف، بحضور أكثر من 250 مشاركا حضوريا.