طهران: الأمريكيون توسلوا إلينا لنعيد لهم قواربهم المحتجزة في البحر الأحمر

قال قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني إن "الأمريكيين توسلوا إلينا لنعيد لهم قواربهم التي احتجزناها في البحر الأحمر، ولم يجرؤوا على دخول هذه المنطقة مرة أخرى".

وأضاف الأدميرال إيراني في كلمته خلال مراسم صلاة الجمعة بطهران، وفي إشارة إلى احتجاز زوارق أمريكية في البحر الأحمر بعد استخدام المدمرة "جماران": "الأمريكيون توسلوا إلينا لإعادة قواربهم (المسيرة) اليهم، حيث تم الإفراج عنها وإطلاقها في الماء، ومنذ تلك اللحظة لم يجرؤوا على التواجد في هذه المنطقة مرة أخرى".

وقال: "في هذه الأيام، تبحر مجموعتان بحريتان للجيش على بعد 14 ألف كيلومتر ومجموعة بحرية أخرى على بعد نحو 2500 كيلومتر من حدود البلاد في مضيق مالاغا وباب المندب وشمال المحيط الهندي وفي محيط أعداء إيران اللدودين، يرافقون السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، حتى لا يطمع الاعداء في مصالحنا الوطنية".

وذكر إيراني: "تلقينا أمرا في مجال الدبلوماسية البحرية، وفي سياق ذلك قمنا بتوسيع أنشطتنا في المحيطات، ومن خلال هذه الوسائل، لنقل رسالة السلام والصداقة من جميع الإيرانيين الأعزاء الى العالم".

ولفت قائد بحرية الجيش إلى أنه "عندما تتواجد المجموعات البحرية الإيرانية في البحار، فإن الرسالة هي أن الشعب الإيراني على الرغم من كل المؤامرات واجراءات الحظر والتهديدات، حافظ على اقتداره على أعلى مستوى وبأحدث المعدات المحلية، في أي منطقة في البحار، ولا يأخذ الإذن من أي قوة لهذا الوجود المقتدر".

وأشار الأميرال إيراني إلى أن القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني تستخدم اليوم الإمكانيات العلمية لنخب البلاد، مضيفا: "اليوم تفتخر البحرية الاستراتيجية للجيش بالاستفادة من كل القدرات العلمية لنخب البلاد وتوفير معداتها ولا تحتاج إلى أي دولة".

المصدر: إرنا