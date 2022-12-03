"الفكر العسكري": روسيا جهزت الرد على استفزازات محتملة من البحرية الأمريكية

قالت مجلة "الفكر العسكري"، التي تصدر عن وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا أعدت تدابير مناسبة للرد على استفزازات محتملة من السفن الحربية الأمريكية في مياه الطريق البحري الشمالي.

ووفقا لهذه المجلة المخصصة لكبار القادة العسكريين، تتضمن هذه التدابير زيادة وسائل التدمير.

وترى المجلة، أنه يجب توقع حدوث استفزازات من جانب السفن الأمريكية في مياه الطريق البحري الشمالي. على سبيل المثال، قد تقوم هذه السفن بالمناورة بالقرب من أماكن انتشار قوات الأسطول الشمالي أو قوات المنطقة العسكرية الشرقية، أو قد تقوم بإلقاء مواد خطرة كيميائيا في المياه الدولية من أجل اتهام روسيا بانتهاك البيئة.

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وبحسب المجلة، لمواجهة الاستفزازات المحتملة، وضعت الدفاع الروسية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، مجموعة من الإجراءات. وهي تتضمن تعزيز وسائل الاستطلاع ووسائط التدمير في الأرخبيلات وعلى ساحل المحيط المتجمد الشمالي، وزيادة كثافة الطلعات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الروسي وطيران حرس الحدود، وفرض مراقبة ومتابعة مسلحة تجاه السفن الغريبة، وكذلك تنفيذ إجراءات عملية من قبل القوات والوسائل لمنع المرور غير المصرح به لمناطق المضائق في مياه الطريق البحري الشمالي.

يبلغ طول الطريق البحري الشمالي أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترا) – وهو يربط بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، ويعتبر أقصر طريق بين أوروبا وآسيا.

المصدر: نوفوستي