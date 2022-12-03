ماكرون يلتقي ماسك ويشدد على "شفافية تويتر" (صورة)

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة أجراها أمس الجمعة في نيو أورلينز مع إيلون ماسك،على ضرورة أن تبذل هذه المنصة الاجتماعية "جهودا" من أجل الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضا إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعية خضراء مستقبلية، مثل إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وكتب ماكرون "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقا، وتم بعيدا عن الإعلام.

ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

Conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l'Europe, j’ai échangé aujourd’hui avec @elonmusk sur les futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries. pic.twitter.com/oMwcejKGx6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022

المصدر: أ ف ب