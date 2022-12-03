الأمم المتحدة: تطبيق المساواة بين الجنسين سيعزز الاقتصاد بمقدار 12 تريليون دولار

قالت سيما سامي بحوث مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، إن تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 12 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأضافت السيدة بحوث في افتتاح الجمعية العالمية للمرأة (WAW!) في طوكيو اليوم السبت: "سيصبح عدم المساواة بين الجنسين تحديا اقتصاديا كبيرا إذا لم تتمكن النساء اللواتي يشكلن نصف السكان في سن العمل في العالم، من استغلال كل قدراتهن. تعزيز مساواة المرأة يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى النمو العالمي بحلول عام 2025".

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ووفقا لها، كان هناك اتجاه في العالم في السنوات الأخيرة لتحسين وضع المرأة في المجتمع، لكن الوباء أثر سلبا على هذه العملية وأدى إلى زيادة العنف الأسري وانخفاض ساعات العمل بين النساء، اللواتي اضطررن لرعاية أطفالهن بعد إغلاق رياض الأطفال.

وقالت سيما سامي بحوث: "في ظل معدل التقدم الحالي، سنستغرق 300 عام لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية وسد الثغرات في الحماية القانونية".

المصدر: تاس