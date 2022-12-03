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أسير أوكراني: ارتدينا زيا مدنيا أثناء تواجدنا في دونيتسك بسبب موقف سكانها من الجيش الأوكراني

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أسير أوكراني: ارتدينا زيا مدنيا أثناء تواجدنا في دونيتسك بسبب موقف سكانها من الجيش الأوكراني
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قال أسير من الجيش الأوكراني إن الجيش منع من التواصل مع سكان جمهورية دونيتسك، وأثناء تواجده في المدينة اضطر لارتداء زي مدني بسبب موقف السكان المحليين تجاه القوات الأوكرانية.

وأضاف الأسير ألكسندر بافلينكو لوكالة "نوفوستي"، "نحن نتفهم أنهم في هذه المنطقة (جمهورية دونيتسك الشعبية) لا يحبون الجيش الأوكراني".

وأشار إلى أنه حتى من أجل الذهاب إلى المتجر، ارتدى الجنود ملابس مدنية.

ولفت إلى أنه لم يسمح لهم بالتحدث إلى السكان المحليين على الإطلاق، "قالوا لنا عدم التحدث مع أي شخص".

وأضاف، أُمرت وحدته بالجلوس في أحد المنازل: "ذهبنا إلى المتجر مرة واحدة فقط خلال عشرة أيام من تواجدنا. هذا كل شيء. قيل لنا ألا نذهب. حتى لا يعرف السكان المحليون أننا نعيش هنا".

المصدر: نوفوستي

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