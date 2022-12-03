"الأناضول": السويد سلمت تركيا مطلوبا مدانا بالانتماء إلى "العمال الكردستاني"

أفادت وكالة "الأناضول" بأن السويد سلمت تركيا مطلوبا يدعى محمود طاط محكوما عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر لانتمائه إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

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وذكرت "الأناضول" أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمنية، أن طاط توجه إلى السويد عام 2015 هربا من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

وحسب "الأناضول"، فإن طاط تقدم بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وعقب استكمال الإجراءات بحقه، تم إرساله إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة مطار إسطنبول مساء الجمعة، حيث أوقفت الشرطة طاط، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.

ومطلع هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن المفاوضات مع فنلندا والسويد بشأن انضمامهما إلى الناتو مستمرة بشكل إيجابي، لكنهما ما زالتا بحاجة لتنفيذ مذكرة مكافحة الإرهاب.

المصدر: "الأناضول"