قال ميخائيل فالييف، النائب السابق لوزير حالات الطوارئ الروسي، إن القصف الصاروخي الكثيف لمنشآت الطاقة الأوكرانية، لا يهدد بحدوث انفجارات في المحطات الكهروذرية هناك

وذكر فالييف، أنه رغم التقلبات في إمدادات الطاقة الخارجية لهذه المحطات، يستبعد وقوع حوادث جدية هناك لأن جميع محطات الطاقة النووية بها مولدات تعمل بالديزل وأنظمة أمان احتياطية، مما يسمح بضمان أمان حالة تشغيل المحطة، وحالة وقف التشغيل بحيث يتم تشغيلها مرة أخرى في اللحظة المناسبة".

يعتقد الخبير أنه في حالة حدوث خلل في عمل المحطات الكهروذرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، يمكن إزالة هذا الخلل بسهولة، إذا تصرف الكادر الفني بشكل محترف.

في وقت سابق، ذكر فالييف في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الضربات الصاروخية على المنشآت الأوكرانية في المستقبل قد تؤدي إلى انهيار متتال لنظام الطاقة بأكمله.

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ووفقا له مثل هذا التكتيك، يجب أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على القوات الأوكرانية بالكامل.

يشار إلى أن الجيش الروسي، لا يستهدف بتاتا خلال قصفه لأراضي أوكرانيا، أي محطات كهروذرية. القصف يتركز على فقط منشآت قطاع النفط والغاز ومجمعات الطاقة والمراكز الدفاعية ومواقع إدارة القوات.

المصدر: نوفوستي