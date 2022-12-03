 
مباشر

لندن: "الناتو" لا يلمس استعداد بوتين للتفاوض حول أوكرانيا

أخبار العالم

لندن:
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uaol

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن حلف "الناتو" لا يلمس استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار حول التسوية في أوكرانيا.

وقال كليفرلي: "في الوقت الحالي، كان الأجواء التي شعرت بها في اجتماع حلف "الناتو" تظهر أن فلاديمير بوتين لا يتصرف بحسن نية". كما نقلت صحيفة "الديلي تلغراف".

وأضاف: "من الصعب للغاية" الحديث عن إمكانية إجراء مفاوضات العام المقبل.

وأكد الكرملين في وقت سابق أنه من أجل بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هناك حاجة إلى إرادة كييف السياسية واستعدادها لبحث المطالب التي سبق وأن قدمتها موسكو.

المصدر: RT

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال 2022.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي (فيديو)