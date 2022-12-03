الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيا

أعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو تشون هوا، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون ‏مع روسيا في القطاعات التقليدية والجديدة بما فيها العلوم، والتكنولوجيا.

وشارك نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا، في رئاسة الدورة الـ26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين الصينية والروسية عبر الفيديو.

وقال تشيرنيشينكو إن التعاون الروسي الصيني في شتى المجالات شهد زخما تنمويا سليما.

وأكد أن روسيا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لدفع التعاون الثنائي قدما وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.

من جهته، قال هو تشون هوا إن اللجنة ولجانها الفرعية نفذت بفعالية التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، ودفعت حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي، وحققت نتائج ملحوظة في التعاون في المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وأضاف أن اللجنة واصلت تعميق التعاون في مجالات المالية والجمارك والعلوم والتكنولوجيا، من أجل الاستعداد الكامل للاجتماع الدوري الـ 27 الذي سيعقد بين رئيسي الحكومتين.

وصرح بأن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع روسيا لإفساح المجال كاملا لدور آلية لجنة الاجتماع، وزيادة تعميق التعاون في المجالات التقليدية والناشئة على حد سواء، وتعزيز الزخم الجيد للتعاون التجاري والاستثماري، وتقديم مساهمات أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق في العصر جديد.

المصدر: "شينخوا"