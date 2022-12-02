بوريل يكشف عدد متدربي قوات كييف بموجب مهمة الاتحاد الأوروبي

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن أكثر من ألف عسكري أوكراني يتم تدريبهم في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الجيش الأوكراني.

وقال بوريل على "تويتر": "وصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا إلى طاقتها التشغيلية الكاملة. ويجري تدريب 1100 جندي".

وأشار بوريل خلال زيارته موقع البعثة في بولندا، إلى أن الأوروبيين سيدربون الجنود وفقا لاحتياجات الجيش الأوكراني.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خصص 16 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة من أجل تدريب الجيش.

المصدر: نوفوستي