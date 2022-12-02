أدان العجز عن إيجاد حلول.. البابا: خسائر الهجرة في البحر المتوسط "غير مقبولة"

أدان البابا فرنسيس العجز عن إيجاد حلول مشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، قائلا إنها "لا تزال تسبب خسائر بشرية غير مقبولة يمكن تجنبها دائما".

جاء ذلك في رسالة إلى المشاركين في الدورة الثامنة لندوة "حوارات متوسطية"، التي ينظمها المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون مع وزارة الخارجية، في العاصمة روما.

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وقال البابا إن "الهجرة ضرورية لرفاهية هذه المنطقة، لذلك لا يمكن إيقافها".

وأوضح: "لذلك، فمن مصلحة جميع الأطراف إيجاد حل يشمل الجوانب المختلفة وينطوي على تقارب صحيح ومفيد للجميع، يضمن الكرامة الإنسان والازدهار المشترك".

وحض البابا على "استئناف ثقافة اللقاء التي استفدنا منها كثيرا، وهذا ليس في الماضي وحسب. وبالتالي يمكن إعادة بناء الشعور بالأخوة، التطوير، بالإضافة إلى تعزيز علاقات اقتصادية صحيحة، وعلاقات إنسانية أيضا". إضافة إلى "تعزيز العلاقات الإنسانية، بما فيها تلك التي تربطنا والمهاجرين أيضا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية