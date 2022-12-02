أردوغان وسوناك يبحثان العلاقات الاقتصادية والدفاعية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال التجارة والصناعات الدفاعية.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فقد تناول الجانبان خلال اتصال هاتفي، قضايا إقليمية أيضا.

وحسب البيان "أعرب أردوغان عن ثقته بأن الحكمة والمنظور الاستراتيجي سيواصلان الهيمنة على العلاقات التركية البريطانية الحليفتين في حلف شمال الأطلسي".

ونقل عن أردوغان تأكيده على أن "إعادة تأسيس أرضية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا سريعا سيصب في مصلحة جميع الأطراف".

المصدر: وكالة "الأناضول"