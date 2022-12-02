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واشنطن تؤكد استعدادها للاتصالات مع موسكو لبحث معاهدة "ستارت 3"

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واشنطن تؤكد استعدادها للاتصالات مع موسكو لبحث معاهدة
Gettyimages.ru
العلم الوطني الروسي والعلم الوطني الأمريكي
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أكدت واشنطن استعدادها للاتصالات مع موسكو وبحث مصير معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مشيرة إلى أهمية هذه المعاهدة في الحفاظ على الأمن الدولي.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن خيبة أمله في "قرار روسيا أحادي الجانب تأجيل اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لبحث مستقبل المعاهدة".

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واعتبر أن "المزاعم التي تقول إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للاجتماع لا تتوافق مع الواقع".

يشار إلى أنه في 28 نوفمبر الماضي، أعلنت الخارجية الروسية تأجيل اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية حول "ستارت 3"، والذي كان سيعتبر الأول من نوعه منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، حيث سبقته اجتماعات عقدت في جنيف.

وأعلنت موسكو أنها لم تعد تنظر إلى سويسرا على أنها طرف محايد، وترفض التفاوض مع أطراف ثالثة على أراضيها.

المصدر: نوفوستي

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