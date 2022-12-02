بعد واشنطن وسيئول.. اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية

فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات وفرد واحد في كوريا الشمالية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.

وتشمل العقوبات مجموعة "لازاروس" التي يزعمفي ضلوعها في تنفيذ هجمات إلكترونية.

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وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طوكيو قررت تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة إلكترونية وفردا واحدا، لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الشخص المستقل الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهو كيان يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، التي تجري بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة تهديدات خطيرة ووشيكة لليابان والمجتمع الدولي.

وأضاف ماتسونو، الناطق باسم الحكومة اليابانية، أن حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ستبذل جهودا لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالة أنباء "كيودو" اليابانية