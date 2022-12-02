 
مباشر

رئيس FBI يحذر من خطر "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي

أخبار العالم

رئيس FBI يحذر من خطر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uani

حذر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي يمثلها تطبيق "تيك توك".

وحذر راي، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي "لا تشاركنا قيمنا".

وقال راي إن مكتب التحقيقات يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، لاستخدامه في عمليات التأثير".

وأكد أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

ولم يرد المتحدث باسم "تيك توك" حتى اللحظة على رسالة بريد إلكتروني بعثت إليه لطلب التعليق.

إقرأ المزيد
حاكم ولاية أمريكية يحظر على موظفي الحكومة استخدام TikTok
حاكم ولاية أمريكية يحظر على موظفي الحكومة استخدام TikTok

المصدر: "أسوشيتد برس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال 2022.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي (فيديو)