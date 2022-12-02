رئيس FBI يحذر من خطر "تيك توك" على الأمن القومي الأمريكي

حذر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي يمثلها تطبيق "تيك توك".

وحذر راي، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي "لا تشاركنا قيمنا".

وقال راي إن مكتب التحقيقات يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، لاستخدامه في عمليات التأثير".

وأكد أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

ولم يرد المتحدث باسم "تيك توك" حتى اللحظة على رسالة بريد إلكتروني بعثت إليه لطلب التعليق.

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المصدر: "أسوشيتد برس"