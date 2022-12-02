البيت الأبيض: موقف بايدن من الوضع في أوكرانيا لم يتغير

أكد البيت الأبيض عدم تغير موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء أوكرانيا، بعد تصريحاته عن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، وم الجمعة، ردا على الأسئلة بهذا الصدد: "لا، موقفه لم يتغير".

وتابعت قائلة، إن "الرئيس أكد بوضوح أن أي شيء بشأن أوكرانيا لن يتقرر بدون مشاركة أوكرانيا ذاتها. وأكد الرئيس أيضا أنه لا ينوي لقاء السيد بوتين، لأنهم لم يظهر أي دليل على استعداده لإنهاء النزاع".

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وأضافت أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا "طالما يكون ذلك ضروريا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الخميس أنه لا يخطط لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد لها في حال اتخذت روسيا عددا من الخطوات لإنهاء النزاع مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي