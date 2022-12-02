ترودو يبرئ حكومته ويتهم روسيا بالتضخم الحاصل في كندا

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن أسباب التضخم غير المسبوق في بلاده ليست ناجمة عن أداء حكومته، وإنما عن جائحة "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا.

ورد ترود اليوم الجمعة على سؤال حول اعتبار العديد من الكنديين أن التضخم المرتفع لا يرجع إلى عوامل خارجية، ولكن بسبب تصرفات حكومته، قائلا: "يعود الأمر إلى تعطل سلاسل التوريد بسبب الوباء، وغزو روسيا غير الشرعي لأوكرانيا".

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة آخذة في الارتفاع في دول أخرى أيضا للأسباب ذاتها التي أشار إليها.

وتباطأ التضخم في كندا من 7٪ إلى 6.9٪ في الخريف، لكنه لا يزال عند مستوى قياسي خلال الـ40 عاما الماضية.

المصدر: تاس