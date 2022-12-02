سفارات أوكرانيا في 6 دول تتلقى طرودا تحتوي على أعين حيوانات

تلقت السفارات والقنصليات الأوكرانية في ست دول أوروبية طرودا احتوت على أعين حيوانات خلال الأيام الأخيرة، حسب مسؤول أوكراني يوم الجمعة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية أوليه نيكولينكو على "فيسبوك": "إن طرودا دامية وصلت إلى السفارات الأوكرانية في هنغاريا وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا فضلا عن القنصليات في نابولي بإيطاليا، وكراكوف في بولندا، ومدينة برنو في التشيك.

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وأضاف أن الطرود وصلت بعد إرسال طرد احتوى على عبوة ناسفة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وانفجاره لدى فتحه الأربعاء، ما أصاب موظفا.

وأوضح أن الطرود "احتوت على أعين حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء.

وكان ذلك واحدا من طرود مفخخة عديدة عثر عليها في إسبانيا هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة أخلت سفارة أوكرانيا في مدريد الجمعة بعد اكتشاف طرد آخر مشتبه به.

وقالت الوزارة إن الطرد قد يكون جزءا من سلسلة بريد أرسلت إلى سفارات أخرى في أوروبا.

في أنحاء أخرى، خرب مدخل مقر سكن السفير الأوكراني في الفاتيكان، كما حذرت سفارة أوكرانيا في كازاخستان من هجوم بمتفجرات، لكنه لم يكن مؤكدا، وفقا لنيكولينكو.

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وفي بولندا، أكد متحدث باسم شرطة وارسو عبر البريد الإلكتروني وصول طرد إلى القنصلية الأوكرانية في العاصمة البولندية، يوم الخميس، والذي "أثار قلق" أحد الموظفين.

ولم تؤكد الشرطة في كراكوف، جنوبي بولندا، حدوث الواقعة في القنصلية هناك لكنها قالت إنه عثر على طرد مشبوه في مكتب بريد الخميس.

وتابعت الشرطة أنه يتم فحص المحتويات، ورفضت الإفصاح عن وجهة الطرد.

وفي جمهورية التشيك، ذكرت الشرطة أن فحصا بالأشعة السينية لم يعثر على متفجرات في طرد، لكنها أضافت لاحقا أنه عثر على أجزاء من نسيج حيوان داخله، وأرسلت الطرد لإجراء فحوص مختبرية عليه.

من جانبه، ذكر سفير أوكرانيا في الفاتيكان أندري يوراش، أن مدخل مسكنه في روما تعرض لتخريب بما قال إنها تبدو مخلفات حيوانات، عصر الخميس.

وشددت كل سفارات وقنصليات أوكرانيا إجراءاتها الأمنية.

المصدر: أ ب