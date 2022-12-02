اتحاد الفنون القتالية الروسي يشكل فرقة من المتطوعين بالعملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن مفوض الرئيس الروسي إلى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية، يوري تروتنيف، أن اتحاد الفنون القتالية الروسي شكل فريق متطوعين يضم 98 فردا للالتحاق بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال تروتنيف: "اتحاد الفنون القتالية لا يمكن ولا يجب أن يظل على الهامش. تم تشكيل فرقة من المتطوعين قوامها 98 متطوعا".

وأشار إلى أن المجموعة ستضم مدربين رياضيين من درجات مختلفة.

وأكد أنه سيتم إرسال المتطوعين للتدريب، ثم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف: "أريد أن أنحني لهم وأشكرهم على اتخاذ هذا القرار".

المصدر: RT