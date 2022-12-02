واشنطن لا تستبعد تعديل سقف سعر النفط الروسي إن لم يحقق هذا السقف هدفه

رجحت وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية تعديل سقف سعر النفط الروسي إن لم يحقق هذا السقف الأهداف المرجوة من ورائه، وهي "خفض إيرادات روسيا، ومنع حدوث أزمة طاقة عالمية".

وأشارت كبيرة الاقتصاديين في وزارة الخارجية الأمريكية، إميلي بلانشارد، إلى أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

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وتابعت: "إذا لم تتحقق الأهداف المرجوة، يمكن تعديل سقف السعر مع مرور الوقت".

واتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميا الأحد المقبل.

وأكدت روسيا أنها لن تبيع النفط بغير سعره، وأن دول "السقف" بخطوتها هذه ستحدث أزمة طاقة عالمية، وستؤجج أسعار النفط، مما سيضر بالدول الغربية ويفاقم آثار العقوبات عليها.

المصدر: RT