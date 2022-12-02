مسؤولون أمميون يطالبون إيران بالإفراج عن معارض يعاني من مرض خطير

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة إيران لإطلاق سراح ناشط حقوقي بارز يعاني من مرض خطير، معربين عن قلقهم على مصير عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي خلال احتجاجات إيران.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أراش صادقي الذي دخل السجن عدة مرّات منذ عام 2009، اعتُقل مجددا في أكتوبر.

ونشر نشطاء إيرانيون صورا للمعارض صادقي على وسائل التواصل الاجتماعي وقد بدا هزيلا وطريح الفراش.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة في بيان إن "صادقي يعاني من سرطان العظم الذي يشكّل تهديدا لحياته وقد حُرم من بعض الادوية التي يحتاج اليها منذ توقيفه في أكتوبر".

ودعا ممثلو الامم المتحدة، ومن بينهم مقرر الأمم المتحدة الخاص للشأن الحقوقي في إيران، إلى إطلاق سراحه فورا، مشيرا إلى أن حياته في خطر.

وأضافوا "إن السلطات الإيرانية تواصل اعتقال للسيد صادقي بصورة غير قانونية، معرضة حياته للخطر، في خرق واضح لقواعد حقوق الإنسان الدولية".

وأعربوا عن قلقهم البالغ بشان مصير آخرين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي ما زالت متواصلة منذ أكثر من شهرين.

المصدر: AFP